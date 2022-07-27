«Ференцварош» обыграл «Слован» и вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сегодня, 27 июля, состоялся ответный матч в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором встречались «Ференцварош» и «Слован». Команды играли на стадионе «Тегельне Поле» в Словакии, финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей со счётом 4:1.
На 20-й минуте нападающий венгерского клуба Франк Боли с передачи Эльдара Чивича вывел свою команду вперёд, спустя 10 минут Кристоффер Закариассен укрепил преимущество гостей. Ему ассистировал Сами Ммаэ. На 89-й минуте Адама Траоре забил ещё один гол, в добавленное время Аисса Лайдуни установил финальный счёт.
Стоит отметить, что главным тренером венгерской команды является российский специалист Станислав Черчесов. В первом матче словаки одержали победу со счётом 2:1. Благодаря сегодняшнему выигрышу подопечные Черчесова вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
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