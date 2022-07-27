«Факел» продал около 13 тысяч абонементов
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Болельщики «Факела» приобрели более 13 тысяч сезонных абонементов на домашние матчи команды в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил спортивный директор воронежского клуба Кирилл Котов.
«По-моему, уже продано около 13 000 абонементов на сезон», — цитирует Котова Metaratings.
Первый домашний матч «Факел» проведёт 30 июля. Тогда подопечные Олега Василенко встретятся с московским «Динамо». Воронежцы не играли в высшем дивизионе страны 21 год. По итогам двух проведённых матчей «Факел» набрал одно очко и находится на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В первой игре чемпионата воронежцы сыграли вничью с «Краснодаром», а во втором матче национального первенства проиграли «Ахмату».
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