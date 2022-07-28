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Никифоров: ФИФА и УЕФА вставили огромные палки в колёса российским командам

Никифоров: ФИФА и УЕФА вставили огромные палки в колёса российским командам
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Бывший игрок «Спартака» Юрий Никифоров отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое позволяет легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.

«ФИФА и УЕФА вставили огромные палки в колёса российским клубам. Поправка о приостановке контрактов очень сильно подпортила жизнь. Клубы потратили немаленькие деньги. Компенсируется ли хоть что-то, если тот же Мозес уйдёт из «Спартака»? Это было бы хорошо.

Однако если ничего подобного не произойдёт, то клубы вообще ни с чем остаются. Как в тех случаях, когда игроки приостанавливают соглашения и уходят в аренду. Это же бред полный», — цитирует Никифорова «Матч ТВ».

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках и Лиге наций УЕФА.

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