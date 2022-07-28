Радимов оценил вероятность конфликтов между россиянами и легионерами в «Зените»
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Главный тренер «Зенита-2», бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением о большом количестве бразильских футболистов в «Зените». Эксперт исключил вариант конфликтов между россиянами и иностранцами.
«Думаю, что в «Зените» не может быть никакого конфликта и разделения игроков на два лагеря – легионеров и русских, как это было в звёздном «Анжи». Тренерский штаб предусмотрел возможность этой проблемы. Конфликт может быть вообще между любыми игроками, и национальность тут ни при чём. Думаю, что в «Зените» всё хорошо», — цитирует Радимова Metaratings.
«Зенит» является действующим чемпионом России. В новом сезоне питерцы уже выиграли Суперкубок России, разгромив «Спартак» со счётом 4:0.
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