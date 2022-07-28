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Радимов сообщил, что его не приглашали на ответный матч легенд «Зенита» и «Спартака»

Радимов сообщил, что его не приглашали на ответный матч легенд «Зенита» и «Спартака»
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сообщил, что пока не получил приглашения на ответный матч ветеранов «Зенита» и «Спартака». Ранее сообщалось, что встреча бывших футболистов может состояться осенью 2022 года.

Первый матч соперников проходил в июле в Санкт-Петербурге. «Зенит» одержал победу со счётом 2:0. В той встрече отличились Александр Кержаков и Роман Широков.

«Сыграть в матче легенд между «Спартаком» и «Зенитом», который будет осенью, меня не звали ещё. Не знаю, как пройдёт ответная игра и кто в ней победит. До неё еще надо дожить, пока надо работать. Не знаю, кого я позвал бы на ответный матч легенд. Надо решать будет ближе к делу, а пока ничего не понятно», — цитирует Радимова Metaratings.

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