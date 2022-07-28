Главный тренер «Фенербахче»: наши болельщики покидали стадион, гордясь командой

Наставник турецкого «Фенербахче» Жорже Жезуш ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения от киевского «Динамо» в квалификации Лиги Европы.



«У каждого матча своя история. «Фенербахче» играл хорошо до перерыва: мы пробили по воротам семь раз, тогда как у нашего соперника был только один удар. Всё изменило удаление Исмаила Юксека. В этот момент наша команда потеряла организационную структуру, нарушился баланс, а соперник забил. Валенсия не реализовал пенальти. Однако мы сохраняли мужество и боролись в меньшинстве. Сравняли счёт, но физических возможностей в дополнительное время не хватило. Было тяжело играть ещё 30 минут без одного игрока. Считаю, что футболисты должны уйти с высоко поднятыми головами. Уверен, что и наши болельщики, пришедшие сегодня на стадион, покидали его с гордостью за команду. В Лиге чемпионов решают мелкие детали», – цитирует Жорже Жезуша официальный сайт «Фенербахче».



Напомним, первый матч «Фенербахче» и «Динамо» завершился вничью 0:0. В ответной встрече команды закончили 90 минут игры со счётом 1:1, а в дополнительное время экс-игрок стамбульцев Александр Караваев принёс победу киевлянам.

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