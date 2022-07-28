Президент «Барселоны» Лапорта станцевал с девушкой в Лас-Вегасе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта станцевал с девушке в Лас-Вегасе.

«Барселона» сейчас находится на тренировочном сборе в США, где проводит серию товарищеских матчей. 27 июля «Барселона» сыграла вничью с «Ювентусом» в товарищеском матче со счётом 2:2.

Следующий товарищеский матч «Барселона» проведёт 31 июля. В этот день команда сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллз».

Новый сезон чемпионата Испании стартует 14 августа. В рамках первого тура каталонскому клубу предстоит провести матч с «Райо Вальекано». Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу».

«Барселона» в прошлом сезоне финишировала на втором месте в турнирной таблице Примеры. Напомним, победителем минувшего сезона стал «Реал». Третье место занял– «Атлетико».