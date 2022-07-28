Глушаков: не было и мысли пиариться на теме Рианчо

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о своей реакции на слова экс-тренера «Спартака» Рауля Рианчо касательно возможности возвращения футболиста в московский клуб.



«Я уже могу отказывать в комментариях – устал от интервью, если честно. Пиариться на теме Рианчо? И мысли такой не было в голове. Не хочу что-то ещё об этом говорить, потому что уже всё написал», – сказал Глушаков в интервью для сюжета программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч».



Напомним, Рауль Рианчо заявил, что возвращение Глушакова в «Спартак» будет большой шуткой, сказав, что он не видит реальных обоснований для перехода хавбека в стан подопечных Гильермо Абаскаля. Денис в ответ на это написал в своём телеграм-канале: «не помню, как его звать, но знаю: фишки расставлял в «Рубине». Уже четыре года как курица без головы что-то говорит».