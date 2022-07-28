Илья Кухарчук рассказал о своём восстановлении в преддверии матча с «Ростовом»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук, продолжающий тренироваться по индивидуальной программе, рассказал о готовности вернуться в общую группу, но не стал раскрывать информации о том, сможет ли принять участие в матче ближайшего тура чемпионата России.
«Пока не буду говорить, смогу ли выйти на поле в матче с «Ростовом». Всё зависит от медицинского штаба. Уже завтра смогу участвовать в тренировке посерьёзнее. Обговорим детали с доктором – как он скажет, так всё и будет. Я – солдат, работаю, что мне скажут, то и делаю», – сказал Кухарчук в интервью после тренировки «Химок» в программе «Все на Матч!» на телеканале «Матч».
Матч третьего тура РПЛ «Ростов» – «Химки» состоится 31 июля в 20:00 мск на «Ростов Арене».
31-летний Кухарчук выступает за подмосковную команду с января 2019 года. В сезоне-2021/2022 Илья в 29 матчах Российской Премьер-Лиги забил пять голов и отдал пять результативных передач. В текущем сезоне Кухарчук ещё не выходил на поле из-за травмы. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.
- 28 июля 2022
-
04:34
-
04:25
-
04:09
-
03:59
-
03:57
-
03:40
-
03:34
-
03:27
-
03:14
-
03:13
-
02:53
-
02:34
-
02:33
-
02:13
-
02:09
-
01:52
-
01:50
-
01:34
-
01:24
-
01:17
-
01:07
-
00:56
-
00:53
-
00:40
-
00:31
-
00:27
-
00:23
-
00:12
-
00:01
- 27 июля 2022
-
23:54
-
23:52
-
23:51
-
23:36
-
23:35
-
23:26