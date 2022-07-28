Илья Кухарчук рассказал о своём восстановлении в преддверии матча с «Ростовом»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук, продолжающий тренироваться по индивидуальной программе, рассказал о готовности вернуться в общую группу, но не стал раскрывать информации о том, сможет ли принять участие в матче ближайшего тура чемпионата России.



«Пока не буду говорить, смогу ли выйти на поле в матче с «Ростовом». Всё зависит от медицинского штаба. Уже завтра смогу участвовать в тренировке посерьёзнее. Обговорим детали с доктором – как он скажет, так всё и будет. Я – солдат, работаю, что мне скажут, то и делаю», – сказал Кухарчук в интервью после тренировки «Химок» в программе «Все на Матч!» на телеканале «Матч».



Матч третьего тура РПЛ «Ростов» – «Химки» состоится 31 июля в 20:00 мск на «Ростов Арене».



31-летний Кухарчук выступает за подмосковную команду с января 2019 года. В сезоне-2021/2022 Илья в 29 матчах Российской Премьер-Лиги забил пять голов и отдал пять результативных передач. В текущем сезоне Кухарчук ещё не выходил на поле из-за травмы. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.