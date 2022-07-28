Технический директор «Торино» прокомментировал стычку с главным тренером клуба

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал стычку с главным тренером клуба Иваном Юричем.
«Была дискуссия, как вы видели, это, конечно, не очень приятно видеть, но когда два человека действительно заботятся о том, чтобы сделать всё правильно, такие вещи случаются. Тренер, безусловно, хочет, чтобы игроки пришли как можно скорее, мы в клубе пытаемся сделать всё возможное на сложном трансферном рынке. Мы привезём игроков, которых он хочет. Мы сказали то, что хотели сказать, а потом обнялись. Мы два настоящих человека, два очень честных человека, которые говорят что-то людям в лицо, так что благодаря этим обсуждениям мы можем работать наилучшим образом для «Торино». У нас отличный тренер, мы постараемся сделать всё правильно как можно скорее, потому что это правда, что нам нужно больше игроков», — приводит слова Ваньяти Football Italia.
Ранее сообщалось, что конфликт между Ваняти и Юричем произошёл из-за недовольства главного тренера работой на трансферном рынке.
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