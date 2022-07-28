Черчесов: на матче «Карабаха» в Цюрихе был наблюдатель от нас

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов после победы над «Слованом» упомянул следующего соперника команды в Лиге чемпионов, но подчеркнул, что пока сконцентрирован на старте чемпионата Венгрии.



«В раздевалке хорошая атмосфера. У нас было несколько минут, чтобы отпраздновать победу, но я не думаю, что пришло время. Мы сделали важный шаг на пути к групповому этапу Лиги чемпионов, но это только шаг. На матче «Карабаха» в Цюрихе был наблюдатель от нас – он поможет проанализировать соперника и подготовиться к встречам с этой командой. Однако я пока думаю о первой игре внутреннего чемпионата – нам важно хорошо стартовать», – приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».



Венгерский «Ференцварош» встретится с «Карабахом» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов 2 и 9 августа. 27 июля подопечные Станислава Черчесова одержали победу в Братиславе над «Слованом» (4:1).