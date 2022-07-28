Анчелотти высказался о физической готовности Бензема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил текущую форму нападающего Карима Бензема в свете подготовки к матчу за Суперкубок УЕФА с «Айнтрахтом».
«Бензема в целом в хорошей форме, несмотря на то, что он мало тренировался. Карим в порядке, но ему ещё нужно поработать над физическими кондициями. Сейчас мы много трудимся, и игроки не ощущают себя свежими. После товарищеского матча с «Ювентусом» планируем немного сбавить нагрузку и готовиться в таком режиме к матчу за Суперкубок УЕФА», – цитирует Анчелотти официальный сайт «Реала».
Отметим, что 27 июля «сливочные» провели товарищеский матч с мексиканской «Америкой». Он завершился вничью 2:2. Первый гол «Реала» на 22-й минуте при счёте 0:1 забил именно Бензема, а второй после перерыва с пенальти оформил Эден Азар. Мексиканцам удалось отыграться за 8 минут до конца встречи также благодаря удару с 11-метровой отметки.
В сезоне-2021/22 Карим Бензема провёл 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий
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