«Милан» увеличил предложение по Де Кетеларе до € 31 млн + бонусы

Итальянский «Милан» продолжает проявлять активность в попытках заполучить нападающего бельгийского «Брюгге» Шарля Де Кетеларе, сообщает Sport Mediaset.



Источник сообщает, что в переговорах между клубами наступил поворотный момент. На встрече представителей сторон в Лугано «Милан» увеличил предложение по трансферу футболиста до € 31 млн, а ещё € 4 млн «Брюгге» получит в качестве бонусов. Такой вариант может устроить бельгийский клуб, который изначально запросил за Де Кетеларе € 35 млн и не намерен уступать.



В ближайшие дни станет известно решение «Брюгге» по поводу сделки. Стороны договорились закрыть переговоры до конца недели, чтобы к 1 августа сам Де Кетеларе мог чётко представлять своё будущее. «Милан» предложил 21-летнему футболисту пятилетний контракт с зарплатой в € 2,3 млн за сезон.



Де Кетеларе — воспитанник «Брюгге». В сезоне-2021/2022 Шарль в 49 матчах забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. С ноября 2020-го вызывается в сборную Бельгии.

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