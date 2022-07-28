Болельщики «Атлетико» вывесили баннер против Роналду в матче с «Нумансией»

Болельщики мадридского «Атлетико» выступили против перехода в клуб португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Во время товарищеского матча с «Нумансией» (4:0) болельщики испанского клуба вывесили на трибунах баннер с надписью: «КР7 здесь не рады».
Фото: «Твиттер» B/R Football
Ранее сообщалось, что одним из возможных вариантов для продолжения карьеры Роналду является «Атлетико». Однако, 26 июля президент «Атлетико» заявил, что переход Роналду в мадридский клуб практически невозможен.
Португальский нападающий хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и выступать в клубе, который играет в Лиге чемпионов.
Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.
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