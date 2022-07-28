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ЭСК РФС раскрыла подробности встречи со «Спартаком»

ЭСК РФС раскрыла подробности встречи со «Спартаком»
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Инспектор УЕФА, член экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников раскрыл подробности встречи с футболистами и тренерами московского «Спартака».

«Вопросов от «Спартака» было много. Мы сравнивали эпизоды из матчей команд в РПЛ с материалом из учебного диска УЕФА-2022-1. Встреча длилась два часа, под конец она вызвала живой отклик у игроков. В «Спартаке» спрашивали, почему не был назначен пенальти в ворота «Ахмата», почему это была не красная карточка, а желтая. Мы показали им одинаковые примеры из разных матчей. Также объяснили, почему жест в адрес соперника в игре с «Краснодаром» является неспортивным поведением, что это провокационный жест, за который можно получить желтую карточку.

Много вопросов было по трактовке грубой игры, по тому, когда после игры в мяч надо показывать желтую карточку, а когда можно обойтись без фиксации нарушения правил», — приводит слова Левникова «Матч ТВ».

Напомним, в первом туре «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1). Во втором туре красно-белые обыграли «Краснодар».

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