Гендиректор «Унион Эспаньола» сообщил о риске срыва сделки с ЦСКА по Мендесу

Генеральный директор чилийского «Унион Эспаньола» Луис Бакедано рассказал о появившихся трудностях в переговорном процессе с московским ЦСКА по переходу 22-летнего опорного хавбека Виктора Филипе Мендеса.

«Мы все еще ничего не решили, и очень вероятно, что нам нужно будет дополнительно переговорить с представителями ЦСКА, иначе переход не состоится. Поэтому мы находимся в ожидании касательно этого вопроса», — приводит слова Бакедано En Cancha.

При этом, ранее этот же представитель чилийского клуба заявлял, что не собираются вести переговоры с российскими клубами, а возможный уход Мендеса если и состоится, то в другой европейский клуб.

Напомним, в нынешнем сезоне Мендес принял участие в 15 встречах за «Унион Эспаньолу» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. В декабре 2021 года он дебютировал за основную сборную Чили, на его счету сейчас два матча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,3 млн.

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