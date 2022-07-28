Коке дал комментарий относительно летних трансферов в «Атлетико»
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Капитан мадридского «Атлетико» Коке высказался по поводу летней трансферной кампании клуба.
«У клуба есть отличные игроки в заявке на каждый сезон и, много различных вариантов для ротации состава. Но всё же решение останется за директорами команды. Им нужно принять решение, будут ли у нас ещё переходы или состав достаточно укомплектован. В „Атлетико“ по два игрока на каждую позицию, и отличный состав, который может конкурировать за все трофеи в сезоне.», — приводит слова Коке Marca.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Криштиану дал согласие на переход в «Атлетико». Роналду хочет играть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. 37-летний форвард не поехал на предсезонное турне с «Манчестер Юнайтед».
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