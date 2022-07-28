Бека-Бека подпишет контракт с «Ниццей» на 5 лет

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека согласовал контракт с «Ниццей». Об этом сообщает Goal.



По информации источника, француз перейдёт в «Ниццу». 21-летний француз подпишет контракт с клубом Лиги 1 сроком на 5 лет. «Железнодорожники» получат за трансфер € 12 млн и € 2 млн могут быть выплачены в качестве бонусов за успешное выступление хавбека в стане французского клуба.



Напомним, Бека-Бека стал игроком московского «Локомотива» летом прошлого года. В прошлом сезоне 21-летний французский полузащитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал три результативные передачи. В сезоне-2022/2023 Бека-Бека сыграл в двух матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.