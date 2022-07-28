Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бека-Бека подпишет контракт с «Ниццей» на 5 лет

Бека-Бека подпишет контракт с «Ниццей» на 5 лет
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека согласовал контракт с «Ниццей». Об этом сообщает Goal.

По информации источника, француз перейдёт в «Ниццу». 21-летний француз подпишет контракт с клубом Лиги 1 сроком на 5 лет. «Железнодорожники» получат за трансфер € 12 млн и € 2 млн могут быть выплачены в качестве бонусов за успешное выступление хавбека в стане французского клуба.

Напомним, Бека-Бека стал игроком московского «Локомотива» летом прошлого года. В прошлом сезоне 21-летний французский полузащитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал три результативные передачи. В сезоне-2022/2023 Бека-Бека сыграл в двух матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.

Новость по теме
Александр Мостовой: «Локо» — молодцы. Продать Бека-Бека за такие деньги — очень здорово
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022