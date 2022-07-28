Daily Mail: Роналду, вероятно, пропустит матч с «Атлетико», но сыграет с «Райо Вальекано»

Стало известно, когда болельщики «Манчестер Юнайтед» смогут увидеть в деле 37-летнего звёздного португальского нападающего Криштиану Роналду, пропустившего всё предсезонное турне из-за неопределённости со своим будущим. Об этом информирует Daily Mail.
Как отмечает источник, Роналду вернулся на базу клуба в Кэррингтоне только во вторник, он прошёл медицинское обследование, а затем лишь в среду впервые провёл тренировку, наблюдая за контрольной игрой с «Рексемом» (4:1) с трибун. Вероятно, он пропустит также и ближайшую товарищескую игру – с «Атлетико Мадрид» (30 июля), но примет участие в матче с «Райо Вальекано» (31 июля), в котором будет больше дублирующий состав манкунианцев.
Напомним, Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?
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