Стало известно, почему «Челси» заблокирует трансферы Алонсо и Аспиликуэты в «Барселону»

Лондонский «Челси» намерен заблокировать переходы Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэты в «Барселону», сообщает As.
Как сообщает испанский источник, дело в том, что «аристократы» достигли соглашения с «Лидс Юнайтед» о подписании Рафиньи, но «Барса» вмешалась в последнюю минуту, и игрок сразу поменял своё решение и перешёл к каталонцам. Аналогичная ситуация, что и сейчас с Жюлем Кунде. Англичане также были заинтересованы в ситуации с Усманом Дембеле, но в конце концов они решили взять Стерлинга, и француз продлил контракт с «Барсой». Все эти случаи вынуждают совет директоров «Челси» не отдавать в «Барсу» двух крайних защитников.
Аспиликуэта и Алонсо — трансферные цели «Барселоны». Сине-гранатовые хотели приобрести двух футболистов по заниженной цене из-за сроков контрактов игроков. У обоих соглашение с «Челси» истекает летом 2023 года.
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