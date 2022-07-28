Стало известно, почему «Челси» заблокирует трансферы Алонсо и Аспиликуэты в «Барселону»

Лондонский «Челси» намерен заблокировать переходы Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэты в «Барселону», сообщает As.

Как сообщает испанский источник, дело в том, что «аристократы» достигли соглашения с «Лидс Юнайтед» о подписании Рафиньи, но «Барса» вмешалась в последнюю минуту, и игрок сразу поменял своё решение и перешёл к каталонцам. Аналогичная ситуация, что и сейчас с Жюлем Кунде. Англичане также были заинтересованы в ситуации с Усманом Дембеле, но в конце концов они решили взять Стерлинга, и француз продлил контракт с «Барсой». Все эти случаи вынуждают совет директоров «Челси» не отдавать в «Барсу» двух крайних защитников.

Аспиликуэта и Алонсо — трансферные цели «Барселоны». Сине-гранатовые хотели приобрести двух футболистов по заниженной цене из-за сроков контрактов игроков. У обоих соглашение с «Челси» истекает летом 2023 года.