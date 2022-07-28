Учёные нашли связь между ударами головой и смертельным заболеванием головного мозга

Исследователи нашли убедительные доказательства того, что удары головой вызывают хроническую травматическую энцефалопатию (CTE). Учёные призвали спортивные руководящие органы принять меры, чтобы помочь предотвратить подобные заболевания, сообщает ESPN.

Исследование было проведено исследователями из Гарвардского университета и восьми других академических институтов совместно с Фондом наследия сотрясения мозга, базирующейся в Бостоне некоммерческой организацией, целью которой является снижение риска сотрясений мозга у молодых спортсменов.

«Спортивные руководящие органы должны признать, что удары головой вызывают энцефалопатию, и они не должны вводить общественность в заблуждение относительно причин этого заболевания, в то время как спортсмены умирают, а семьи разрушаются из-за этой ужасной болезни», — сообщил исполнительный директор Фонда и ведущий автор исследования доктор Крис Новински.

Сообщается, что адвокаты группы бывших игроков в регби уже возбудили официальное судебное разбирательство против руководящих органов этого вида спорта в связи с утверждениями о том, что неспособность защитить их привела к раннему развитию слабоумия.

Футбольная ассоциация Англии рассмотрит вопрос о запрете на игру головой футболистов в возрасте до 12 лет с сезона-2022/2023.

Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?