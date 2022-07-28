По два клуба из АПЛ и Бундеслиги контактировали с «Наполи» по трансферу Лосано
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Нападающий «Наполи» Ирвин Лосано, который может покинуть итальянскую команду в летнее трансферное окно, входит в сферу интересов клубов АПЛ и Бундеслиги. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По информации источника, по два клуба из каждой лиги контактировали с неаполитанской командой в последние дни. Названия клубов остались не раскрытыми.
26-летний Лосано стал игроком «Наполи» в 2019 году, перейдя из нидерландского ПСВ за € 35 млн. В 35 матчах во всех турнирах нынешнего сезона мексиканский нападающий забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
Соглашение между Лосано и неаполитанским клубом истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.
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