«Фиорентина» приготовила новый контракт для Миленковича

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом, сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира.
По информации источника, «фиалки» хотят увеличить игроку заработную плату до € 3,5 млн в год. Трудовое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года.
Напомним, текущий контракт серба с «Фиорентиной» истекает в 2023 году, доход по такому контракту у защитника составляет € 2,2 млн.
Никола является воспитанником «Партизана». В 2017 году Миленкович в летнее трансферное окно перешёл в итальянскую «Фиорентину». Сумма трансфера составила € 5,1 млн. 22 декабря 2017 года Миленкович дебютировал за «Фиорентину» в матче с «Кальяри» (1:0).
В минувшем сезоне Серии А серб провёл 34 матча, в которых отметился единственным забитым мячом в ворота «Ромы» (1:3).
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