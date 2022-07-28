Голкипер «Атлетико» дебютировал за клуб как полевой игрок

Голкипер «Атлетико» Мадрид Антонио Гомес дебютировал за клуб в качестве полевого игрока в матче с «Нумансией» (4:0).

На 76-й минуте вратарь Гомес вышел на поле в качестве полевого игрока, так как Марио Эрмосо пришлось покинуть футбольный газон из-за травмы и некоторого дискомфорта в левой лодыжке.

Несколько минут «Атлетико» Мадрид играл всего с 10 игроками на поле. Марио Эрмосо почувствовал дискомфорт в лодыжке, поэтому Симеоне предпочёл не рисковать и убрал защитника с поля, чтобы избежать большего вреда.

Однако через некоторое время позвали Гомеса одеться покороче. Сначала его можно было увидеть в футболке Науэля Молины и под номером 29, хотя в итоге он вышел на поле в джерси Фелипе, которого не вызвали на матч из-за тендинита.