Болельщики «Ахмата» признали Агаларова лучшим игроком матча с «Факелом»

Болельщики «Ахмата» признали нападающего грозненской команды Гамида Агаларова лучшим игроком матча с «Факелом». Об этом сообщает пресс-служба зелёных.

Форвард, ставший автором победного гола в ворота воронежцев, набрал 25% голосов в опросе, его выбрали 229 болельщиков. Защитник Мирослав Богосавац занял второе место, у него также 25% голосов, но его выбрали 223 болельщика. На третьей строчке с 16% голосов в опросе расположился Владимир Ильин.

На 64-й минуте в очной встрече команд Гиорги Шелия вынес мяч от штрафной на левый фланг. Передачу обработал Богосавац, после чего прострелил в штрафную «Факела» на Агаларова. Гамид нанёс удар низом мимо Евгения Городового, после чего мяч закатился в сетку ворот воронежцев.