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На финал женского Евро-2022 купили примерно 90 тысяч билетов

На финал женского Евро-2022 купили примерно 90 тысяч билетов
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Болельщики пожаловались на проблему с продажей билетов на финал женского Евро-2022 в Англии. Об этом сообщает The Telegraph.

Для зрителей было выпущено около 3 тысяч дополнительных билетов. Таким образом, аудитория последнего матча турнира на стадионе составит около 90 тысяч человек. Фанаты утверждают, что при посещении сайта УЕФА система сама выбрасывала их из онлайн-портала. К вчерашнему полудню все добавленные 3 тыс. билетов были распроданы. Билеты стоимостью € 60 продаются по цене свыше € 600 на сайтах перепродажи eBay и LiveFootballTickets.

Напомним, в финале женского чемпионата Европы — 2022 сыграют сборные Англии и Германии. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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