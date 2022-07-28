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ЦСКА и «Унион Эспаньола» согласовали все детали перехода Мендеса

ЦСКА и «Унион Эспаньола» согласовали все детали перехода Мендеса
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ЦСКА и «Унион Эспаньола» согласовали все детали трансфера чилийского полузащитника Виктора Фелипе Мендеса, сообщает La Tercera. По информации источника, клубы достигли согласия по всем принципиальным моментам. В ближайшее время полузащитник должен подписать контракт с армейцами.

Ранее чилийский полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Фелипе Мендес прошёл медосмотр для перехода в ЦСКА.

В нынешнем сезоне Мендес принял участие в 15 встречах за «Унион Эспаньолу» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. В декабре 2021 года он дебютировал за основную сборную Чили, на его счету сейчас два матча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,3 млн.

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