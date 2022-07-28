Вратарь сборной Швеции пожаловалась на несправедливый календарь Евро-2022

Вратарь женской сборной Швеции Хедвиг Линдаль раскритиковала организаторов за несправедливый календарь Евро-2022.

«Перед полуфинальным матчем с англичанками у меня было только два дня отдыха. Это несправедливо. У нас было много проблем на дороге из-за коронавируса и травм. Мы отдыхали немного меньше, чем англичане. Я думаю, что во втором тайме полуфинала мы были довольно свирепы. Когда они вели со счётом 2:0, у нас были некоторые шансы, но, возможно, мы были не так свежи, как они.

К сожалению, мы не смогли контролировать игру во втором тайме. У нас была небольшая уверенность до того, как мы пропустили дважды, но она пропала», — цитирует футболистку NRK.

В матче полуфинала женского чемпионата Европы — 2022 сборная Англии встречалась с национальной командой Швеции. Игра завершилась победой английских футболисток со счётом 4:0.