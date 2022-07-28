Василий Уткин отреагировал на продление контракта «Зенита» с Малкомом и Клаудиньо

Российский спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на продление контракта бразильцев Малкома и Клаудиньо с «Зенитом».

«Как известно, ФИФА наделила правом приостанавливать контракты легионеров, заключённые с российскими клубами. В этой связи клубы, которые подписывают новых футболистов или обновляют контракты со старыми, включают в соглашения пункт о том, что игроки обещают не приостанавливать контракты. По факту это не более чем джентльменское соглашение.

Если разобраться в вопросе, то суть переподписания контракта «Зенита» с бразильцами в том, что теперь они получают больше денег. Так клуб платит за то, что они лишены возможности показывать себя в европейских футбольных турнирах», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.