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Юрист «Спартака»: Верховный суд Башкирии отказал Газизову в иске об оспаривании увольнения

Юрист «Спартака»: Верховный суд Башкирии отказал Газизову в иске об оспаривании увольнения
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Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала, что в судебном разбирательстве с экс генеральным директором красно-белых Шамилем Газизовым прошло очередное заседание. Она сообщила, что Верховный суд Башкирии отказал в иске об оспаривании увольнения.

«Сегодня состоялось судебное заседание в полном объёме. Верховный суд Башкирии отказал Газизову в иске об оспаривании увольнения из клуба», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В феврале 2021-го функционер вернулся в «Уфу». Ранее было вынесено решение Верховного суда РФ отказать экс генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании коллегии.

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