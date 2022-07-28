Юрист «Спартака»: Верховный суд Башкирии отказал Газизову в иске об оспаривании увольнения

Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала, что в судебном разбирательстве с экс генеральным директором красно-белых Шамилем Газизовым прошло очередное заседание. Она сообщила, что Верховный суд Башкирии отказал в иске об оспаривании увольнения.



«Сегодня состоялось судебное заседание в полном объёме. Верховный суд Башкирии отказал Газизову в иске об оспаривании увольнения из клуба», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В феврале 2021-го функционер вернулся в «Уфу». Ранее было вынесено решение Верховного суда РФ отказать экс генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании коллегии.