Юрист «Спартака»: даже прокуратура просила отказать Газизову. Зная его, пойдёт дальше

Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила подробности судебного разбирательства с экс генеральным директором красно-белых Шамилем Газизовым. Она отметила, что решение уже было вынесено, но его можно будет попытаться оспорить.
«Даже прокуратура просила отказать Газизову в иске. Сказали: «Мележиков — хороший генеральный директор. Зачем ему Газизов?» И оставили нам Евгения Владимировича.
Окончательно ли закрыто дело? Можно оспаривать. Зная Газизова, пойдёт вплоть до председателя Верховного суда жаловаться. Фактически решение вступило в законную силу. Если и будет оспаривать… То, что суды вышестоящих инстанций заменят Мележикова на Газизова, — маловероятно», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 28 июля 2022
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