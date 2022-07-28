Юрист «Спартака» анонсировала новые иски Шамиля Газизова к клубу
Поделиться
Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова заявила, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов подаст ещё несколько исков к клубу.
«Мы точно знаем, что будет ещё несколько исков. Даже знаем, какие именно. Мы готовы — нас эта история не пугает. Конечно, были напряжены по восстановлению Шамиля на работе. Мы не хотели бы его здесь видеть. Это не моё мнение — очень многие фанаты писали: «Не пропустите его». Для многих период директорства Газизова был грустным», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее было вынесено решение Верховного суда РФ отказать экс генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании коллегии.
Комментарии
- 28 июля 2022
-
12:07
-
12:02
-
11:58
-
11:35
-
11:34
-
11:23
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:53
-
10:41
-
10:31
-
10:02
-
09:55
-
09:45
-
09:38
-
09:16
-
08:57
-
08:51
-
08:44
-
08:43
-
08:35
-
08:30
-
08:27
-
08:01
-
07:42
-
07:37
-
07:12
-
06:55
-
06:46
-
06:29
-
06:17
Партнерский контент