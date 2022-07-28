Юрист «Спартака» анонсировала новые иски Шамиля Газизова к клубу

Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова заявила, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов подаст ещё несколько исков к клубу.

«Мы точно знаем, что будет ещё несколько исков. Даже знаем, какие именно. Мы готовы — нас эта история не пугает. Конечно, были напряжены по восстановлению Шамиля на работе. Мы не хотели бы его здесь видеть. Это не моё мнение — очень многие фанаты писали: «Не пропустите его». Для многих период директорства Газизова был грустным», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее было вынесено решение Верховного суда РФ отказать экс генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании коллегии.