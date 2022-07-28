Бышовец поздравил Черчесова после выхода «Ференцвароша» в следующий этап квалификации ЛЧ

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поздравил российского специалиста Станислава Черчесова с выходом «Ференцвароша» в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

«Отличная победа «Ференцвароша» — это говорит в том числе об уровне чемпионата Венгрии. Дальнейший проход будет зависеть лишь от соперника. Но однозначные поздравления Станиславу Саламовичу! «Карабах» — очень удачный жребий для его команды. Можно пожелать Черчесову успехов!» — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Вчера «Ференцварош» обыграл «Слован» со счётом 4:1 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. В первом матче словаки одержали победу со счётом 2:1. Благодаря вчерашней победе подопечные Черчесова вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.