Бышовец поздравил Черчесова после выхода «Ференцвароша» в следующий этап квалификации ЛЧ

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поздравил российского специалиста Станислава Черчесова с выходом «Ференцвароша» в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.
«Отличная победа «Ференцвароша» — это говорит в том числе об уровне чемпионата Венгрии. Дальнейший проход будет зависеть лишь от соперника. Но однозначные поздравления Станиславу Саламовичу! «Карабах» — очень удачный жребий для его команды. Можно пожелать Черчесову успехов!» — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Вчера «Ференцварош» обыграл «Слован» со счётом 4:1 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. В первом матче словаки одержали победу со счётом 2:1. Благодаря вчерашней победе подопечные Черчесова вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
- 28 июля 2022
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