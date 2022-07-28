Колосков — о победе «Ференцвароша»: Черчесов снова подтвердил высокий тренерский уровень
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на попадание «Ференцвароша», который возглавляет Станислав Черчесов, в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.
«Проход «Слована» — успех для «Ференцвароша»! Это не только победа Черчесова — в клубе целый состав людей. Но любой выигрыш — достижение. А победа в Лиге чемпионов — тем более! Черчесов в очередной раз подтвердил свой высокий тренерский уровень.
Следующий соперник — «Карабах»? Видел их один раз, они наш клуб волтузили. Причём с приличным счётом. Тогда думали, что клуб из деревни, но оказалось, что хорошая команда. Нужно пожелать удачи «Ференцварошу» Черчесова», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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