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Колосков — о победе «Ференцвароша»: Черчесов снова подтвердил высокий тренерский уровень

Колосков — о победе «Ференцвароша»: Черчесов снова подтвердил высокий тренерский уровень
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на попадание «Ференцвароша», который возглавляет Станислав Черчесов, в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

«Проход «Слована» — успех для «Ференцвароша»! Это не только победа Черчесова — в клубе целый состав людей. Но любой выигрыш — достижение. А победа в Лиге чемпионов — тем более! Черчесов в очередной раз подтвердил свой высокий тренерский уровень.

Следующий соперник — «Карабах»? Видел их один раз, они наш клуб волтузили. Причём с приличным счётом. Тогда думали, что клуб из деревни, но оказалось, что хорошая команда. Нужно пожелать удачи «Ференцварошу» Черчесова», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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