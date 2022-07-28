Р. Билялетдинов: следующий этап с «Карабахом» будет тяжелее для Черчесова и «Ференцвароша»

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ференцварошем» и «Карабахом».

«Непонятно, что за «Цюрих» прошёл «Карабах». Швейцарская лига хорошая, как и сборная. Они всё время на высоком уровне. В «Карабахе» играют сильные легионеры и ведущие игроки сборной. Следующий этап будет более тяжёлым для Черчесова», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Вчера «Ференцварош» обыграл «Слован» со счётом 4:1 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. В первом матче словаки одержали победу со счётом 2:1. Благодаря вчерашней победе подопечные Черчесова вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.