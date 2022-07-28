Газизов — о суде со «Спартаком»: хотите, чтобы лапки свесил? Буду бороться до конца

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о том, что Верховный суд Башкирии отказал в его иске об оспаривании увольнения.



«Ну прошёл суд. Жилотдела из инстанций. Вы хотите, чтобы я лапки свесил? За правду буду бороться до конца. Если бы у меня были сомнения в своей правоте, я бы не действовал.



Юрист «Спартака» заявила о новых готовящихся исках? Юрист может хоть что говорить. Она очень грамотный квалифицированный специалист. Она свои результаты выдаёт.



Расписка Федуна? Не видел её. Кто что выложил. Есть формальные и официальные стороны. Я по ним работаю», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В феврале 2021-го функционер вернулся в «Уфу». Ранее было вынесено решение Верховного суда РФ отказать экс генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании коллегии.