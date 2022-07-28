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Р. Билялетдинов оценил выход «Ференцвароша» Черчесова в 3-й раунд квалификации ЛЧ

Р. Билялетдинов оценил выход «Ференцвароша» Черчесова в 3-й раунд квалификации ЛЧ
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Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил выход «Ференцвароша», который возглавляет Станислав Черчесов, в 3-й раунд квалификационной стадии Лиги чемпионов.

«Хорошая победа! По нарастающей сила соперника будет увеличиваться. Ещё нужно будет пройти один этап. Прошёл — молодец. Нужно поздравить Черчесова с промежуточным успехом. В «Словане», наверное, играла молодёжь, потому что все остальные играют в других чемпионатах», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Вчера «Ференцварош» обыграл «Слован» со счётом 4:1 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. В первом матче словаки одержали победу со счётом 2:1. Благодаря вчерашней победе подопечные Черчесова вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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