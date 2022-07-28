Чемпион России в составе ЦСКА Роман Еремёнко подписал контракт с финским клубом ХИФК
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Бывший полузащитник ЦСКА Роман Ерёменко продолжит карьеру в клубе из высшей лиги Финляндии. Хавбек перешёл в финскую команду ХИФК.
Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба. В данный момент ХИФК занимает последнее, 12-место в чемпионате Финляндии.
Ерёменко выступал за «Ростов» с 2019 до 2021 года, а до этого защищал цвета «Спартака», ЦСКА, «Рубина», киевского «Динамо» и других клубов. В последнем сезоне в Российской Премьер-Лиге хавбек принял участие в 16 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
После 11 туров в активе команды шесть очков. На 11-м месте с девятью очками располагается «Лахти». Лидирует в первенстве команда КуПС с 29 очками.
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