Чемпион России в составе ЦСКА Роман Еремёнко подписал контракт с финским клубом ХИФК

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Ерёменко продолжит карьеру в клубе из высшей лиги Финляндии. Хавбек перешёл в финскую команду ХИФК.



Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба. В данный момент ХИФК занимает последнее, 12-место в чемпионате Финляндии.

Ерёменко выступал за «Ростов» с 2019 до 2021 года, а до этого защищал цвета «Спартака», ЦСКА, «Рубина», киевского «Динамо» и других клубов. В последнем сезоне в Российской Премьер-Лиге хавбек принял участие в 16 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

После 11 туров в активе команды шесть очков. На 11-м месте с девятью очками располагается «Лахти». Лидирует в первенстве команда КуПС с 29 очками.