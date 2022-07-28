Сборная Германии вышла в финал женского Евро в 9-й раз при 11 участиях в турнире

Женская национальная команда Германии по футболу в 9-й раз вышла в финал женского чемпионата Европы. При этом команда 11 раз приняла участие в турнире.

Команда становилась чемпионом Европы в 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013 годах. В 1993 году команда заняла 4-е место на турнире, в 2017 году дошла до четвертьфинала.

По состоянию на данный момент сборная Германии занимает 4-е место в рейтинге женских сборных ФИФА, а в рейтинге УЕФА — 2-е. Лучшим бомбардиром в истории команды является Биргит Принц. Она забила 128 голов в 214 матчах.

Напомним, в финале женского чемпионата Европы — 2022 сыграют сборные Англии и Германии. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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