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«Неплохо!» Черчесов произнёс речь после победы «Ференцвароша» над «Слованом» в ЛЧ

«Неплохо!» Черчесов произнёс речь после победы «Ференцвароша» над «Слованом» в ЛЧ
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Вчера, 27 июля, состоялся ответный матч в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором встречались «Ференцварош» и «Слован». Команды играли на стадионе «Тегельне Поле» в Словакии, финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей со счётом 4:1.

Позже в Сети появилось видео с речью главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова. Он отметил, что футболисты сыграли неплохо. Также он поблагодарил игроков за победу.

Стоит отметить, что главным тренером венгерской команды является российский специалист Станислав Черчесов. В первом матче словаки одержали победу со счётом 2:1. Благодаря сегодняшнему выигрышу подопечные Черчесова вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

«Команда Черчесова совершила подвиг». В Венгрии восхищены выдержкой российского тренера «Команда Черчесова совершила подвиг». В Венгрии восхищены выдержкой российского тренера
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