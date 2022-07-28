«Неплохо!» Черчесов произнёс речь после победы «Ференцвароша» над «Слованом» в ЛЧ
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Вчера, 27 июля, состоялся ответный матч в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором встречались «Ференцварош» и «Слован». Команды играли на стадионе «Тегельне Поле» в Словакии, финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей со счётом 4:1.
Позже в Сети появилось видео с речью главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова. Он отметил, что футболисты сыграли неплохо. Также он поблагодарил игроков за победу.
Стоит отметить, что главным тренером венгерской команды является российский специалист Станислав Черчесов. В первом матче словаки одержали победу со счётом 2:1. Благодаря сегодняшнему выигрышу подопечные Черчесова вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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