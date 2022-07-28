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Мантуан: моя цель — добавить «Зениту» вторую звезду

Мантуан: моя цель — добавить «Зениту» вторую звезду
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился эмоциями от перехода в клуб из Санкт-Петербурга. Он назвал свою главную цель на предстоящий сезон.

«Я счастлив, что мне выпала такая возможность. И хочу воспользоваться представившимся мне шансом. Цель — добавить «Зениту» вторую звезду и помочь всем, чем только могу помочь», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Мантуан — воспитанник «Коринтианса». За бразильскую команду полузащитник в 42 матчах забил пять голов и отдал результативную передачу. Густаво, как и вратарь Иван, которого «Зенит» анонсировал сегодня ранее, перешёл в российскую команду на правах аренды взамен форварда Юри Алберто, который проведёт сезон-2022/2023 в «Коринтиансе».

В настоящий момент Густаво Мантуан восстанавливается после травмы колена, полученной в матче за «Коринтианс». Его возвращение в строй ожидается в конце августа.

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