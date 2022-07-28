Вратарь «Зенита» Иван рассказал об адаптации в команде

Бразильский вратарь «Зенита» Иван Куарежма рассказал об адаптации в клубе из Санкт-Петербурга. Он заявил, что его прекрасно приняли в российской команде, а также рассказал о намерениях выучить русский язык.

«Я счастлив, что мне выпала такая возможность. И хочу воспользоваться представившимся мне шансом. Цель — добавить «Зениту» вторую звезду и помочь всем, чем только могу помочь. И я, и Густаво были прекрасно приняты в клубе. Ощущение, что я оказался в лучшем из возможных мест. Всё на высшем уровне, нам остаётся только работать. Надеюсь, тренировочный процесс будет идти так же хорошо.

Если говорить про тренировки, то позиция вратаря предполагает большое количество общения. И тут меня выручают бразильцы и колумбийцы. Стараюсь запоминать какие-то слова по-русски. Когда мы отдельно, то тяжелее. Смотрю, как работает другая пара вратарей, и повторяю. Но, надеюсь, вскоре адаптируюсь. К партнёрам обращаюсь по именам и с помощью русских слов, которые стараюсь использовать на поле», — передаёт слова Ивана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.