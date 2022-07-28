Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мантуан рассказал, как проходит его восстановление от травмы

Мантуан рассказал, как проходит его восстановление от травмы
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, как проходит его восстановление от травмы. Напомним, в последнем матче в Бразилии футболист получил повреждение.

«Чувствую себя гораздо лучше. Весь тренерский штаб и специалисты – большие профессионалы. Болевых ощущений уже нет. Надеюсь присоединиться к команде в ближайшее время. И помочь всем, чем только могу», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Мантуан — воспитанник «Коринтианса». За бразильскую команду полузащитник в 42 матчах забил пять голов и отдал результативную передачу. Густаво, как и вратарь Иван, которого «Зенит» анонсировал сегодня ранее, перешёл в российскую команду на правах аренды взамен форварда Юри Алберто, который проведёт сезон-2022/2023 в «Коринтиансе».

В настоящий момент Густаво Мантуан восстанавливается после травмы колена, полученной в матче за «Коринтианс». Его возвращение в строй ожидается в конце августа.

Новость по теме
Новичок «Зенита» Мантуан определился с игровым номером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022