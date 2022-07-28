Главный тренер «Локо»: в матче с «Зенитом» нам нечего терять, мы будем андердогами

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«У нашего штаба, у меня есть соображения по тому, кто сыграет в воротах. Сегодня тренировка, завтра будет тренировка, где будем получать информацию о вратарях. А раскрывать, кто будет играть, я до последнего момента, наверное, не буду.
В этой игре нам нечего терять. Понятно, что «Зенит» будет выступать первым номером, мы будем андердогами. В какой-то мере это раскрепостит нашу игру, придаст игрокам лёгкости. Это поможет воплотить в жизнь наш игровой план», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Матч третьего тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Зенит» — «Локомотив» состоится 30 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
- 28 июля 2022
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