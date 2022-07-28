Главный тренер «Локо» рассказал, как команда попрощалась с Бека-Бека

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, как команда попрощалась с полузащитником Алексисом Бека-Бека, который переходит в «Ниццу».



«К игре с «Зенитом» Бека-Бека не смог бы готовиться в любом случае из-за красной карточки.



Прощание с ним запомнилось всем. Вся команда собралась, он долго говорил свою речь. Что нам особенно понравилось: он обратился к руководству, упомянул весь персонал, тренерский штаб, практически все отделения команды, которые помогли совершить его трансфер в Россию, а также развиваться в «Локомотиве».



Особенно запомнился момент, как он поблагодарил тренерский штаб. Я совсем недавно приехал, но помню, как очень тепло обратился к Компперу, по-мужски попрощался со всеми. Мы видим, какой у «Локомотива» есть потенциал. Команда способна приобретать футболистов по одной цене, развивать и продавать по более выгодной и высокой цене. «Я приехал в Россию совсем зелёным юнцом и покидаю сейчас уже настоящим мужчиной». Эта фраза Бека-Бека мне больше всего запомнилась.



Бека-Бека нам будет не хватать, это однозначно. Конечно, мы все надеемся, что найдём достойную альтернативу, чтобы закрыть эту позицию. Но у нас много игроков, которые могут закрыть эту позицию», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.