Главный тренер «Локомотива»: не будем прятаться с «Зенитом». Мы едем забирать очки!

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«У нас есть 3-4 альтернативы для Бека-Бека. Это Баринов, который может играть восьмёрку, Карпукас — опорник, Магкеев, восстановившийся Куликов, который у нас в обойме.



Тот факт, что в субботу мы играем против чемпиона – отличная мотивация. «Зенит» очень силён по подбору игроков: Мостовой, Вендел, Барриос, Кассьерра, Малком. Здесь можно бесконечно перечислять игроков. Все они обладают огромным техническим потенциалом.



Но наша команда не будет прятаться. Мы едем в Петербург, чтобы не просто играть, а чтобы забрать очки! «Локомотиву» необходимо собрать весь свой потенциал и чётко понять, в какой стиль футбола мы будем там играть. Надеюсь, мы будем стараться поджимать соперника, находить свои шансы у чужих ворот и не позволять их создавать «Зениту».



Физическое состояние команды очень хорошее. Мы играли вдесятером против «Ростова», тем не менее нам удалось забить. Это говорит о том, что мы можем решать матчи и доминировать на поле», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.