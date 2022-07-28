Руслан Пименов опроверг информацию, что стал главным тренером медийной команды «Катюша». Ранее в СМИ сообщили, что специалист возглавил этот клуб.



«Я назначен не тренером, а помощником-консультантом клуба. Я недолго думал над предложением, так как у меня уже был подобный опыт с медийным футболом. Вместе с командой «Рома» выигрывал первый Кубок МКС (Московский кубок селебрити. — Прим. «Чемпионата»). Так что я в курсе событий», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Ранее продюсер футбольного клуба «Катюша» специально для «Чемпионата» рассказал, какой клуб Медийной футбольной лиги возглавит бывший игрок сборной России Александр Мостовой. Он заявил, что Мостовой будет работать главным тренером именно в «Катюше».

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