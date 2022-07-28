«Челси» договорился с Фофана о переходе. «Лестер» отклонил первое предложение лондонцев
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«Челси» достиг соглашения о переходе с защитником «Лестера» Уэсли Фофана, но «лисы» отклонили первое предложение лондонцев, сообщает журналист Игнацио Дженуарди в своём «твиттере».
«Челси» переключил своё внимание на французского защитника после того, как их попытки подписать Жюля Кунде закончились неудачей, так как 23-летний игрок «Севильи» предпочёл присоединиться к «Барселоне».
Ранее была информация, что «лисы» будут рассматривать предложения, в которых значится сумма минимум € 70 млн.
Фофана является игроком «Лестера» с 2020 года. До этого он выступал за «Сент-Этьен». В минувшем сезоне защитник забил один гол в 11 матчах за «лисов». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в € 40 млн.
Новость по теме«Лестер» готов расстаться с Фофана минимум за € 70 млн
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