Черчесов не дал игрокам «Ференцвароша» выходной после выхода в 3-й раунд квалификации в ЛЧ
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, почему не дал своей команде отдохнуть после выхода в 3-й раунд квалификации в Лиги чемпионов.
«Да, команда не получила выходной после выхода в следующий этап квалификации ЛЧ. Уже вечером тренировка. В воскресенье стартует чемпионат матчем с «Академией Пушкаша» ― это наш прямой конкурент. Надо готовиться», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Вчера «Ференцварош» обыграл «Слован» со счётом 4:1 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. В первом матче словаки одержали победу со счётом 2:1. Благодаря вчерашней победе подопечные Черчесова пробились в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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