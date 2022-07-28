Черчесов не дал игрокам «Ференцвароша» выходной после выхода в 3-й раунд квалификации в ЛЧ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, почему не дал своей команде отдохнуть после выхода в 3-й раунд квалификации в Лиги чемпионов.

«Да, команда не получила выходной после выхода в следующий этап квалификации ЛЧ. Уже вечером тренировка. В воскресенье стартует чемпионат матчем с «Академией Пушкаша» ― это наш прямой конкурент. Надо готовиться», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Вчера «Ференцварош» обыграл «Слован» со счётом 4:1 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. В первом матче словаки одержали победу со счётом 2:1. Благодаря вчерашней победе подопечные Черчесова пробились в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.