«Наполи» рассматривает возможность приобретения у «Тоттенхэма» Ло Чельсо
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Спортивный директор итальянского «Наполи» Криштиану Джунтоли начал изучать возможность приобретения полузащитника «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо, сообщает Corriere dello Sport.
«Наполи» рассматривает аргентинца в качестве замены Петру Зелиньски, которым интересуется «Вест Хэм».
«Тоттенхэм» хочет получить за 26-летнего аргентинского полузащитника около € 20-22 млн.
Прошлый сезон Ло Чельсо провёл в аренде в «Вильярреале», с которым дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где команда Унаи Эмери уступила «Ливерпулю». В минувшем сезоне игрок принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джовани Ло Чельсо в € 22 млн.
Новость по теме«Вильярреал» настроен купить Джовани Ло Чельсо
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