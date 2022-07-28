«Наполи» рассматривает возможность приобретения у «Тоттенхэма» Ло Чельсо

Спортивный директор итальянского «Наполи» Криштиану Джунтоли начал изучать возможность приобретения полузащитника «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо, сообщает Corriere dello Sport.

«Наполи» рассматривает аргентинца в качестве замены Петру Зелиньски, которым интересуется «Вест Хэм».

«Тоттенхэм» хочет получить за 26-летнего аргентинского полузащитника около € 20-22 млн.

Прошлый сезон Ло Чельсо провёл в аренде в «Вильярреале», с которым дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где команда Унаи Эмери уступила «Ливерпулю». В минувшем сезоне игрок принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джовани Ло Чельсо в € 22 млн.